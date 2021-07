SERIE, TEIL 8 Für Laien sind die Kanadische und die Spätblühende Goldrute schwer zu unterscheiden. Weil sich in der Schweiz beide Sorten stark ausgebreitet haben, können sie nur noch in schützenswerten Gebieten bekämpft werden. GALERIE

KATHARINA WITTWER

Die Goldrute (Solidago) ist die häufigste invasive Pflanze in der Schweiz und kann nicht mehr vollständig verbannt werden. Die in den USA und im südlichen Kanada beheimateten Gewächse wurden zur Zierde und als Bienenweide angepflanzt. In der Floristik waren die gelben Blütentrauben für grosszügige Dekorationen beliebt.

Ab Frühling entwickeln sich aus den unterirdischen Wurzelsprossen bis zu 2,5 Meter hohe Stängel. Pro Quadratmeter können über 300 Pflanzen spriessen. Die Verbreitung erfolgt durch flugfähige Samen – bis zu 12 000 Stück pro…