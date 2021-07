SERIE, TEIL 5 Das Drüsige Springkraut hat den Weg ins Frutigland erst in jüngster Zeit gefunden, vermehrt sich nun aber stark. GALERIE

KATHARINA WITTWER

Das einjährige Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) wächst rasch und kann bis zu 2,5 Meter hoch werden. Wegen seiner grossen, attraktiven Blüten wurde es als Zierpflanze aus dem Himalajagebiet nach England gebracht. Der vermeintliche Vorteil, eine Bienenweide zu sein, rückte wegen der raschen Invasion bald in den Hintergrund.

Die grosse Schwester unseres gelb blühenden Wald-Springkrauts («Rührmich-nicht-an») wächst in feuchten Wäldern und in Auen- oder Uferlandschaften mit hohem Nährstoffgehalt. Eine einzelne Pflanze kann jährlich bis zu 4000 Samen ausbilden. Die reifen Samenkapseln werden bis zu sieben Meter weit…