Jedes Jahr erkranken schweizweit rund 25 000 Menschen neu an hellem Hautkrebs. Besonders gefährdet sind Menschen, die aus beruflichen Gründen überdurchschnittlich oft starker UV-Strahlung ausgesetzt sind. Die Suva gibt Tipps, wie man sich am besten gegen die UV-Strahlung schützen kann.

In den Sommerferien am Meer oder daheim in der Badi achten die meisten auf einen angemessenen Sonnenschutz. Zumindest beim Strandbesuch ist die Sonnencreme meist mit dabei.

Menschen, die während der Sommermonate fast durchgehend draussen arbeiten, gehen dagegen meist sorgloser mit dem Sonnenlicht um. Und unterschätzen dabei das Risiko: Wer im Freien arbeitet, kann mehr als doppelt so viel UV-Strahlung ausgesetzt sein wie während der Freizeit und in den Ferien zusammen. Besonders gefährdet sind die…