Wer an heissen Sommertagen draussen arbeitet oder Freizeitaktivitäten frönt, benötigt irgendwann unweigerlich Abkühlung. Glücklicherweise verfügt der Körper über eine ausgeklügelte Wärmeregulation: Schwitzen ist die effizienteste, aber nicht die einzige Möglichkeit zum Herunterkühlen.

Sommertage locken ins Freie und Aktivitäten in der Wärme treiben die Körpertemperatur in die Höhe. Mit dem Klimawandel nehmen Hitzetage und extreme Temperaturen zu, wie zuletzt in Kanada zu sehen war (siehe auch Seite 2). Körperliche Betätigungen bei der Arbeit, im Garten oder beim Wandern halten den Stoffwechsel auf Trab, und die mobilisierte Energie produziert Wärme.

Wie ein Thermostat

Ein aufgeheizter Körper benötigt Abkühlung. Doch nicht immer sind der Sprung ins kühlende Nass oder eine erfrischende…