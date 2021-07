LAUFSPORT Beim Vogellisi Berglauf heisst der Gewinner bei den Herren Jonathan Schmid aus Adelboden. Beste Frau aus dem Frutigland war Edith Zurbrügg (1:17.39) mit dem 8. Rang over all. Die SportlerInnen traten in vier Kategorien an: Berglauf, Nordic Walking, Staffelberglauf und Raiffeisen-Kinderberglauf. Unter den insgesamt 520 TeilnehmerInnen befanden sich auch zwei «Schokoladen-Ladies».

MICHAEL SCHINNERLING

«Heute können wir gut laufen. Das Wetter passt, nicht zu heiss und nicht zu kühl», war am Sonntagmorgen die Prognose von Teilnehmer und OK-Präsident Jonathan Schmid. Die Läufer stimmten ihm zu – und zeigten sich schon am Morgen gut gelaunt. Dies lag sicher auch daran, dass das OK wieder einmal alles bestens organisiert hatte.

«Der Lauf führt vom Start bei der Adelbodner Mineralquelle…