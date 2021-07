NATIONALTURNEN Die Schwingerin Rahel von Känel ist auch Nationalturntrainerin. Aktuell bestreitet sie keine Wettkämpfe, will aber nächstes Jahr ins Sägemehl zurückkehren.

KATHARINA WITTWER

Seit mehr als der Hälfte ihres Lebens übt Rahel von Känel eine fürs weibliche Geschlecht eher ungewöhnliche Sportart aus: Sie steigt in die Zwilchhose. Und nachdem der Turnverein Reichenbach Nationalturnen in sein Programm aufgenommen hatte, trainierte sie auch diese Sportarten. «Nationalturnwettkämpfe bestritt ich nur bis zum Beginn meiner Lehre. Danach konzentrierte ich mich aufs Schwingen», klärt die Flachmalerin auf. An den Schwingfesten war sie recht erfolgreich. Davon zeugen mehrere Kränze an der Wand in ihrem Zimmer. Vor etwa drei Jahren bereitete ihr plötzlich das linke Knie Probleme. Ob dies an…