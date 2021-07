Endlich konnte Elisabeth Scheitlin ihr neues Kleid tragen. Weil die Nostalgie einfach zum Koffermärit in Adelboden gehört und sie jeweils aus Widen (AG) anreist, um ihren Schmuck zu präsentieren, gönnt sie sich für diesen Anlass stets ein neues, altes Outfit.

RUTH STETTLER

Organisatorin Stéphanie Jungen lud dieses Jahr zwölf Handwerkerinnen ein. Was im Koffer Platz hatte, durfte auf einem Tisch ausgebreitet werden. Barbara Beutler aus Lohnstorf stellt ihren Schmuck ausschliesslich aus altem Besteck her. Erst beim zweiten Anblick erkennt man das ursprüngliche Utensil aus der Küche. Weil Märkte seit Corona rar sind, hatte sie sich besonders auf den Koffermärit in Adelboden und den Kontakt zur Kundschaft gefreut: «Die Fantasie und die Motivation kommen nun wieder zurück», freute sie…