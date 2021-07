LAUFSPORT Jerome Furer aus Frutigen war beim Eiger Ultra Trail vor einer Woche Vierter geworden. Am Samstag gelang ihm ein weiterer Coup beim Stockhorn-Halbmarathon: Er lief fünf Minuten schneller ins Ziel als im Vorjahr und landete auf Rang 2 im Gesamtklassement. Insgesamt nahmen 393 LäuferInnen teil.

MICHAEL SCHINNERLING

Der 24-jährige Jerome Furer startete an der 18. Ausgabe des Stockhorn-Halbmarathons. Letztes Jahr hatte er hier den zwölften Rang in der Gesamtrangliste mit einer Zeit von 1.59:41 belegt. Nach seinem sensationellen Abschneiden am Eiger Ultra Trail mit dem 4. Rang in der Kategorie «E51 Herren Seniors» und dem 5. Rang bei den «E51 Herren Overall» war der Frutiger motiviert für den Laufevent im Simmental. Hier galt es nun, 21,1 Kilometer Gesamtlänge, 1724 Meter…