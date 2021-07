15 Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren erlebten am Freitag einen besonderen Nachmittag. Aufgeteilt in drei Gruppen, durften sie bei Familie Zimmermann die Damhirsche mit altem Brot füttern. Dabei stellten die Kinder sehr intelligente Fragen, die Eduard Zimmermann allesamt altersgerecht zu beantworten wusste.

Auf dem Hobby-Bauernhof in der Lischen gab es für die Teilnehmenden des Ferienpasses weitere Tiere zu beobachten und zu füttern: Hühner und Gänse verschiedener Rassen, Vögel, eine Schildkröte, Katzen und einen Hund. Matheo und Noelia waren von den Hirschen am meisten angetan, wogegen Eric Manuel der stolze Appenzeller Spitzhaubenhahn am besten gefiel.

Auch zum Spielen und zum Planschen im Pool blieb genügend Zeit. Gegen Hunger und Durst standen im Schatten ein Imbiss und kühle…