Schaufeln, Stoffe und Schmuck zum Schnäppchenpreis

Vor elf Jahren löste die Reichenbacherin Verena Wyssen ihr Blumen- und Geschenkartikelgeschäft in Erlenbach auf. Schon damals organisierte sie am Schluss einen Flohmarkt. Was sie nicht verkaufen konnte, lagert seither in Keller und Estrich in ihrem Zuhause. «Natürlich habe ich immer wieder Stoff verwendet und daraus Taschen, Kissenbezüge oder Geschirrtücher genäht und verschenkt. Trotzdem wollte der Vorrat nicht schwinden», erzählt sie. Während des Corona-Shutdowns beschloss sie, aufzuräumen und einen Garagen-Märit zu veranstalten. Nachdem sich René Meyer in Verena Wyssens Nachbarhaus eingerichtet hatte, stellte er fest, dass er diverse Dinge in doppelter oder gar mehrfacher Ausführung hatte und auch sonst vieles gar nicht brauchen…