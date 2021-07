Der Start der Ramslauenenbahn ist geglückt

Nach den regenreichen Wochen türmten sich am Wochenende Wolken über den Bergen auf. Viele Einheimische und Freunde des Kientals liessen es sich trotzdem nicht nehmen, mit der wieder eröffneten Ramslauenen-Sesselbahn zu fahren. Der Parkplatz war bereits am frühen Sonntagnachmittag gut gefüllt. Mit-Inhaber Roland Müller zeigte sich sehr zufrieden über das positive Echo und vor allem über die vielen Gäste. Eine Tageskarte für x-beliebig viele Fahrten kostet für Erwachsene 10 Franken. Wegen dieses moderaten Preises wurden Gäste beobachtet, die auf den Berg gefahren, anschliessend ins Tal marschiert und zum Essen nochmals hochgefahren sind. Auch Yvonne Reichen, die Wirtin des Berghauses, freut sich, dass die Bahn wieder in Betrieb ist. «Das…