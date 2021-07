Am Samstag lud die Kunsteisbahn Kandersteg zum Tag der offenen Tür ein. Vorgestellt wurde der britische Kugelsport «Indoor Bowls», der nun ab sofort in der Curlinghalle gespielt werden kann.

ELSI RÖSTI

In den Sommermonaten, wenn die Eishalle ohne Eis ist, bleibt auch die Curlinghalle meistens ungenutzt. Diese Lücke will die Kunsteisbahngenossenschaft Kandersteg mit einer neuen Sportart füllen. Auf Initiative von Ernst Loat, Verwaltungsrat und aktueller Betriebsleiter der Kunsteisbahn, wurde in der Curlinghalle das Kugelspiel Bowls eingerichtet. Dieses lässt sich ideal mit der bestehenden Infrastruktur kombinieren und kann künftig von Anfang April bis September gespielt werden.

An einem Tag der offenen Türe konnten sich Interessierte in der Curlinghalle ein Bild von dem britischen…