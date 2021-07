Schicken Sie uns Ihre Bilder an redaktion@frutiglaender.ch.

Das niederschlagreiche Wetter der letzten Zeit hat seine Schattenseiten. Es kommt zu Überschwemmungen und Murgängen, Hagel verursacht Schäden in der Landwirtschaft und an Gebäuden. Zwischendurch sorgt der Wechsel von Sonne und Regen jedoch immer wieder für wunderschöne Ansichten. Manchmal muss man zeitig auf den Beinen sein, um einen solchen zauberhaften Blick zu erhaschen. Diesen nahezu perfekten Regenbogen über den Bewohnern des Frutiger Bodenwegs fotografierte Ernst Josi am 25. Juni – und zwar um 6.04 Uhr.