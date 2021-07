Am 22. Juli fand ein ganz spezielles Erlebnis im Bergbeizli auf der Allmenalp in Kandersteg statt: Der erfolgreiche einheimische Sänger Nils Burri gab ein Live-Konzert vor Kanderstegs schönstem Bergpanorama. Der eindrückliche Sommerabend wurde begleitet von bester Musik, dazu wurde Wurst mit Salat und Käse serviert. Es war ein gelungener Abend, der in bester Erinnerung bleiben wird.

PRISKA LÖRTSCHER, SEKRETÄRIN DER LUFTSEILBAHN KANDERSTEG-ALLMENALP AG