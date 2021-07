SCHIESSEN Zehn Schützen traten an der Oberländer Matchmeisterschaft in der Thuner Guntelsey zum Dreistellungswettkampf an. Nach je 40 Schuss kniend, liegend und stehend erzielte der Zweisimmer Michael Annen 1136 Punkte und siegte damit überlegen. Zweiter wurde Michael Bieri aus Weissenburg mit 1114 Zählern und Dritter Martin Liebi, der ebenfalls aus Zweisimmen stammt und auf ein Total von 1109 Punkten kam. Der Liegendwettkampf an der Matchmeisterschaft wurde in zwei Kategorien ausgetragen. Dabei erwies sich der Veteran Martin Zahler als der Treffsicherste. Der Därstetter siegte mit 617.9 Punkten. Knapp dahinter folgte mit 617.5 Zählern Ernst Wyttenbach aus Heimenschwand. Auch Thomas Annen (Grund) schoss als Dritter mit 615.9 Punkten noch präziser als der Beste in der Elitekategorie. Mit…