CURLING Das Team Adelboden um Skip Marc Pfister will dieses Jahr wieder Turniere bestreiten. Als Erstes steht das «Baden Masters» vom 20. bis 22. August auf dem Programm.

MICHAEL SCHINNERLING

«Die letzte Saison war eigentlich zu kurz, um ein Fazit zu ziehen. Die ersten beiden Turniere in Baden und Adelboden liefen nicht ganz nach Wunsch, und wir haben jeweils den Viertelfinal knapp verpasst», blickt Simon Gempeler zurück. Sein Team ist dafür bekannt, bei Wettkämpfen etwas Anlaufzeit zu benötigen. Im Training wird allerdings gnadenlos jeder Fehler analysiert und noch härter trainiert. In Champéry konnte die Mannschaft dann endlich ihre Leistung abrufen. «So konnten wir alle überraschen und in den Final einziehen. Leider war danach die Saison für uns beendet. Wenn es weitergegangen wäre wie…