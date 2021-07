TENNIS Die Interclub-Meisterschaft neigt sich dem Ende zu. Die Gegner für die NLC- und 2.-Liga-Herren stehen fest, beide werden sich auswärts behaupten müssen. Mit einem Sieg erreichten die 3.-Liga-Jungsenioren den 2. Tabellenplatz.

BARBARA WILLEN

Die letzte offizielle Runde brachte für die Frutiger Teams im Interclub keine grossen Überraschungen mehr. Bei den NLC Herren 35+ und bei den 2.-Ligisten sind die Gegner für die Ab-, respektive Aufstiegsspiele bekannt. Die Jungsenioren werden ihr Spiel aber erst Ende August austragen können. Wegen Spielermangels und Verletzungen mussten sie mit dem Gegner das Abstiegsspiel verschieben und ihr Heimrecht abgeben. In Monthey, Unterwallis, geht es dann um den Ligaerhalt in der NLC.

Die 2.-Liga-Herren werden bereits am kommenden Sonntag, 4. Juli,…