SCHWINGEN Eine Woche nach dem «Seeländischen» findet auf dem Brünig das zweite Gauverbandsschwingfest statt. Mit zehn angemeldeten Eidgenossen dürfte ein spannender Wettkampf zu erwarten sein.

WERNER FRATTINI

Mit Sicherheit werden die Oberländer, die an ihrem Heimfest mit der gesamten Elite antreten, alles daran setzen, den Festsieg in den eigenen Reihen zu behalten. Mit dem viermaligen Sieger Kilian Wenger, dem dreimaligen Sieger Bernhard Kämpf sowie mit Simon Anderegg und Curdin Orlik, die das Oberländische je einmal gewinnen konnten, haben die Gastgeber einige heisse Eisen im Feuer. Dazu gesellen sich Kilian von Weissenfluh und Thomas Inniger – zwei weitere eidgenössische Kranzschwinger, die an der Spitze mitmischen können. Besonders Kilian von Weissenfluh hat am Stoos-Schwinget und…