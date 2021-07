SCHWINGEN Am kommenden Sonntag stehen die Berner Schwinger vor ihrer ersten grossen Herausforderung in diesem Jahr. Am Brünigschwinget treffen sie auf die gesamte Innerschweizer Elite. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld um 20 Gäste aus der Nordwestschweiz.

WERNER FRATTINI

Selten war die Ausgangslage so offen wie in diesem Jahr. Dies gilt umso mehr, als Joel Wicki, der eindeutige Leader der Innerschweizer, aufgrund einer Verletzung nicht antreten wird. Wenn sich Christian Stucki von seinen Rückenproblemen erholt und Remo Käser seine Krankheit auskurieren kann, haben die Berner aller Voraussicht nach die besten Chancen, diesen historischen Wettkampf einmal mehr zu gewinnen. Bis auf den verletzten Adelbodner Thomas Inniger stehen auf dem Brünig sämtliche Berner Eidgenossen am Start. Sicher…