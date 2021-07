BUNDESRAT TÖTET INSTAGRAM

Oft ist das Glück mit denen, die es gar nicht suchen. Luca Loutenbach ist so einer. Jeder weiss inzwischen, zu welcher Bandbreite an Emotionen der Fussball-Fan fähig ist. Der Jurassier steht symbolisch für das Irrsinnsspiel der Schweizer gegen Frankreich, in dem sich die Nati vom krassen Aussenseiter zum Weltmeister-Besieger emporkämpfte. Auf der ganzen Welt werden nun Bilder von Loutenbachs Verwandlung herumgereicht – vom in sich zusammengesunkenen Trauerkloss zum schreienden Jubel-Hulk mit freiem Oberkörper. Dass er unfreiwillig zum Internethelden geworden ist, war dem eher zurückhaltenden jungen Mann zunächst nicht geheuer. Mittlerweile hat er sich seinen Ruhm aber zunutze gemacht und von der Swiss ein Gratis-Flugticket zum Viertelfinal in St. Petersburg…