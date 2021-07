MODERNES K ATASTROPHEN-MANAGEMENT

Bewohner aus gefährdeter Zone (kurz: BagZ): Hilfe! Wir benötigen dringend Sandsäcke, Absperrelemente, Wasserpumpen ...

Feuerwehrmann: Moment. Ich gebe ihnen gleich ein Formular. Ihr Anliegen kommt danach ins Kantonsparlament zur Beratung. Sofern gegen den Beschluss kein Referendum ergriffen wird, rücken wir gegen Ende Jahr aus.

BagZ: Bitte? Wir brauchen die Hilfe jetzt. Die Pegel steigen!

Feuerwehrmann: Sagt wer?

BagZ: In den Medien werden zahlreiche Fachleute zitiert. Die Messstellen liefern klare Daten.

Feuerwehrmann: Sie vertrauen also einer Handvoll Experten, richtig? Haben Sie übrigens mitbekommen, dass es in letzter Zeit auch ungenaue Messwerte gab? Uns hat das jedenfalls veranlasst, nur noch unseren Beobachtungen zu trauen. Im Moment scheint mir die…