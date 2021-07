Auch dieses Jahr wurde der Alpaufzug wegen Corona nicht publiziert, dennoch kamen viele Schaulustige, die sich das Spektakel nicht nehmen lassen wollten. GALERIE

FRITZ INNIGER

Da im Winter in den oberen Regionen viel Schnee fiel und die Schneedecke lange das Engstligenplateau bedeckt hielt, liess die wärmende Sonne in den vergangenen Tagen den dort noch liegenden Schnee wie Butter dahinschmelzen, sodass die Alp im Juni doch noch besetzt werden konnte. Am 12. Juni lag dort noch eine geschlossene Schneedecke, die bis zur Bahnstation reichte.

Letzte Woche am Freitagabend wurde erst einmal in das Unterbirg gezügelt, wo schon ziemlich hohes Gras gewachsen war. Einige Viehherden wurden per Lastwagen von Frutigen hintransportiert. Andere kamen mit Glockengeläute daher, und wurden unterwegs mit…