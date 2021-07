Am Donnerstagabend wurde im Rahmen des Ferienpasses ein aktives Training mit Nachwuchsschwingern angeboten. Elf Kinder zwischen fünf und zehn nahmen daran teil. Nach dem Aufwärmen zogen sie sich die Zwilchhosen an. «Was machen Schwinger als Erstes?», fragte Übungsleiter Andre Zurbrügg. «Wir geben uns die Hand, greifen an die Hosen und stellen ein Bein nach hinten», antwortete er gleich selbst. Einen Gammen bekamen die Kinder beigebracht, am Boden wurde der Bur gezeigt – und natürlich 1:1 am Gegner getestet. Spielerisch und locker vermittelte das Team vom Schwingkeller Reichenbach den jungen Leuten die Grundkenntnisse des Schwingsports. Zum Schluss gab es noch für alle ein freies Schwingen. Im Anschluss bilanzierte Zurbrügg: «Die Kinder hörten gut zu, setzten die Anweisungen schön um. Ich…