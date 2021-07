EISHOCKEY Das Sommer-Eishockey-Camp in Adelboden ist beliebt. Letzte Woche freuten sich über 60 Kinder, endlich wieder auf dem Eis zu stehen. Organisator Thomas Willen hatte mit seinem engagierten Trainerteam ein schönes Programm auf die Beine gestellt.

BARBARA WILLEN

«Sie haben aber eine grosse Familie!» Solche Kommentare sind beim Einkaufen der Zwischenverpflegung für das Sommercamp keine Seltenheit. Der Wagen war voll mit Äpfeln, Bananen und Riegeln für den Hunger zwischen den Trainingseinheiten der 66 Mädchen und Knaben, die am diesjährigen Sommer-Eishockey-Camp in Adelboden teilnahmen. Organisiert wurde der Event vom Nachwuchschef des EHC Adelboden, Thomas Willen. «Beim sechsten Mal ist vieles schon Routine, und in der Arena Adelboden sind wir sehr gut aufgehoben.» Die meisten…