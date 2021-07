SKI NORDISCH Am Wochenende vom 26. / 27. Juni organisierte der Skiclub am Bachtel die erste «Helvetia Nordic Trophy» der Saison. Für den Skiclub Kandersteg waren 17 Athleten am Start. Sie reisten bereits am Freitagmittag ins Zürcher Oberland, damit am Abend die ersten Trainingssprünge absolviert werden konnten.

Am Samstag und Sonntag fanden je ein Spezialspringen auf allen drei Schanzen statt und am Sonntag zusätzlich die nordische Kombination (Skispringen und Laufen). Samantha Thun vom SC Kandersteg egalisierte den Schanzenrekord auf der grossen Panoramaschanze (HS25) von 24.5 m, den ihre Teamkollegin ein Jahr zuvor aufgestellt hatte. Allgemein lief es den Berner Oberländer Kindern trotz warmen Temperaturen gut, allein am Samstag standen sie fünfmal auf dem Podest und am Sonntag beim…