Am kommenden Sonntag treten in der Badi Lounge Nicole Johänntgen (Sax) und Peter Finc (Gesang) auf. Die Zusammenarbeit der beiden hat eine länger zurückliegende Vorgeschichte. Im Sommer 2014 fragte Peter Nicole an, als Special Guest in einer kleinen Bar in Zürich zu performen. Was als spontane Idee begann, endete damals in einem unglaublichen Abend, an dem die Leute ausgelassen tanzten und mitsangen. Nach diesem erfolgreichen Auftritt entschieden sich die beiden, weiter zusammen Musik zu machen: Songs von Peter Finc begleitet von Nicole Johänntgens unglaublichem Saxophonspiel. Groovy Singer / Songwriter meets crazy Saxophone!

PRESSEDIENST KANDERKULTUR

Für das Konzert am Sonntag, 18. Juli, gibt es sowohl Sitz- als auch Stehplätze. First come, first serve. Türöffnung um 19 Uhr, Konzertbeginn…