SCHWINGEN Der elfjährige Alex von Känel aus Reichenbach ist seit einem Jahr im Schwingklub Reichenbach aktiv – und das recht erfolgreich. Am Nachwuchsschwingertag im Wallis gelang ihm sogar der Kategoriensieg.

MICHAEL SCHINNERLING

Es war 6.30 Uhr, als sich elf Jungschwinger aus Reichenbach auf den Weg ins Wallis machten. Niemand ahnte, dass am Sonntag, 18. Juli, beim Walliser Kantonal-Nachwuchsschwingertag in Bramois etwas ganz Besonderes passieren würde. «Konzentriert euch auf euer Können und glaubt an euch», gab Jungschwinger-Leiter Andre Zurbrügg dem Nachwuchs unterwegs mit.

Schlussgang gegen einen alten Bekannten

Im ersten Gang bekam es der elfjährige Alex von Känel mit Marvin Giroud (Charrat) zu tun. Anschliessend konnte sich der Reichenbacher die erste 10 gutschreiben lassen. Im…