«Open Day Tyrolienne»

Schon mal den Wunsch gehabt, hoch über Kandersteg zu schweben? Am Samstag, dem 24. Juli, kann er in Erfüllung gehen! Am «Open Day Tyrolienne» werden die Mitglieder der IG Klettersteig Allmenalp von 9 Uhr bis etwa 14 Uhr die 100 Meter lange Tyrolienne betreuen. Allen KlettersteigbesucherInnen wird so eine Fahrt ermöglicht.

IG KLETTERSTEIG KANDERSTEG

Der Anlass wird nur bei gutem Wetter durchgeführt, ein freiwilliger Beitrag zur Deckung der Kosten ist willkommen.