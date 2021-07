GESCHICHTE Seit es den Ort Frutigen gibt, hatten dessen Bewohner mit dem Leimbach zu kämpfen. Immer wieder kam es zu Überschwemmungen – bis die Gefahr im späteren 20. Jahrhundert g ebannt wurde. Heute erinnern zwei Gedenksteine an vergangene Ereignisse.

Überquert man von der Dorfstrasse herkommend die Leimbachbrücke, sieht man auf der linken Seite in einem Mauerstein zwei Daten eingemeisselt: den «16.VII.1938» und den «3.9.1969». Sie erinnern an die beiden letzten Überschwemmungen des Leimbachs – die einzigen seit dessen Verbauung zwischen 1906 und 1912. Beide Ereignisse verliefen ähnlich: Über Jahre hatte sich in den Gräben des Einzugsgebiets des Leimbachs viel Geröll angehäuft. Bei ausserordentlich starken Gewittern in den Sommermonaten 1938 und 1969 riss das Wasser diese…