FALTSCHEN Wie flicht man eine Züpfe? Wie formt man Brot? Wie sticht man Mailänderli aus? Aufregende Fragen für die Kinder, die letzten Montag und Donnerstag in Faltschen Vreni’s Backstübli besuchten.

Der Ferienpass machte es möglich, dass insgesamt an die vierzig Kinder von fünf bis dreizehn Jahren, auf Zehnergruppen verteilt, in die Geheimnisse des Backens eingeweiht werden konnten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung brachte Vreni – unter tatkräftiger Mithilfe ihres Mannes Martin Rubin – den Kindern mit viel Spass und Einfühlungsvermögen bei, was man aus einem rohen Teig alles formen und backen kann. Die Kinder sassen bei strahlendem Wetter im Freien an einem grossen Tisch und probierten das Bearbeiten des Teiges aus. Spannend war es dann, den gebackenen Teig, der schön aufgegangen war,…