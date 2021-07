Im letzten Jahr wurden in der Schweiz so viele Mountainbikes verkauft wie nie zuvor. Das hat sich auch auf die Unfallzahlen ausgewirkt: Acht Personen verunfallten tödlich, viermal so viele wie in einem durchschnittlichen Jahr. Auch die Zahl der Verletzungen steigt: Aktuell sich jährlich über 10 000 Menschen betroffen.

Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz fast 200 000 Mountainbikes verkauft worden; etwa ein Drittel davon waren E-Bikes. Mit der wachsenden Beliebtheit steigt allerdings auch die Zahl der Verletzten. Im Durchschnitt verletzen sich jedes Jahr etwa 10 600 Bike-Sportler so schwer, dass sie ärztlich behandelt oder gar ins Spital eingeliefert werden müssen. Ein aktuelles Beispiel: Am Mittwoch verletzte sich ein E-Bike-Lenker in Stettlen bei einem Selbstunfall schwer und musste…