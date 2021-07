FUSSBALL Der FC Frutigen durfte vergangene Woche zwei Schiedsrichtern eine besondere Ehre für ihr langjähriges Wirken erweisen. Bruno Zurbrügg blickt auf 30 Jahre Schiedsrichtertätigkeit zurück. Als Fifa-Schiedsrichterassistent schaffte er es in den Weltfussball, bevor er 2013 von der grossen Bühne zurücktrat. Er hielt dem Frutiger Verein als Instruktor im Fussballverband und gelegentlich noch als Schiedsrichter bei den C-Junioren die Treue.

Peter Klossner hat 25 bewegte Jahre hinter sich. Als grosser Fussballfan liess er sich zum Schiedsrichter ausbilden. Sein Weg führte ihn bis in die dritte Liga und als Schiedsrichterassistent in die zweite Liga. Mit grossem Stolz darf er bis heute auf 828 geleitete Spiele zurückblicken. An einem gemeinsamen Nachtessen im Frutigresort würdigte…