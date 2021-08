Das Genuss festival verspricht jedes Jahr im Frühherbst einen Reigen von kulinarischen Erlebnissen im Kandertal. Die Kochkünstlerinnen und -künstler lassen sich dieses Mal von alpinen Früchten aller Art inspirieren. Wer mag, radelt per E-Bike von Gaststätte zu Gaststätte.

RETO KOLLER

Früchte sind aus der fantasievollen Küche nicht wegzudenken. Sie haben seit jeher ihren Platz in vielen Gerichten. Als Beispiel diene ein feines Wildgericht mit der Birnenhälfte mit Preiselbeerkompott – ein Klassiker der Herbstküche! Und was wäre die Käseplatte ohne einige Trauben als dekorative Beilage? Neun Betriebe in Adelboden und Frutigen haben sich für die Ausgabe 2021 etwas einfallen lassen. Wer Wild mag, kommt ebenso auf seine Kosten wie die-Liebhaber von Käse, Wein oder Bier oder die Freunde…