Eigentlich ist Toni Rösti Rentner. Doch der Alt-Landwirt und Rundholzbauer will so lange an Giesenen z'Alp gehen, wie es seine Gesundheit zulässt.

KATHARINA WITTWER

Auf Neujahr 2021 haben Toni und Rosmarie Rösti altershalber ihren Bauernhof an der Haslistrasse in Frutigen an ihren Sohn Adrian übergeben. Der Junior ist gelernter Landmaschinenmechaniker und arbeitet in einem Vollpensum auswärts. Wie in der Landwirtschaft so üblich, setzt die ältere Generation ihre Kräfte jedoch weiterhin ein. Solange es die Gesundheit erlaubt, gehen Rosmarie und Toni Rösti noch z'Alp.

Gekäst wird nur einen Monat lang

In der zweiten Junihälfte wird jeweils gezügelt. Um 3 Uhr in der Früh marschiert die «Züglete» los und erreicht knapp vier Stunden später Unter Giesenen. In den ersten drei Wochen weiden dort…