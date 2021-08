Die Feuerwehr lud zur Rekrutierung ein. Gleichzeitig wurde dieser Anlass mit einer Fortbildung für die 21 Feuerwehrleute verbunden. Von vier Rekruten haben sich drei als neue Feuerwehrleute angemeldet. Bei der Fortbildung waren drei Posten in kleinen Gruppen zu absolvieren.

MICHAEL SCHINNERLING

An der mechanischen Leiter mit einer Länge von 21,5 Metern standen sechs Feuerwehrleute und hörten zu, was Martin Holzer zu sagen hatte. «Vor dem Einsatz am Ort ist es wichtig, dass die Bremse angezogen wird. Die Bodenspindeln werden heruntergelassen, sodass sie leicht aufsitzen. Die Leiter wird mit Radkeilen gesichert.» Holzer führte weiter aus, in welchem Winkel die Leiter aufgestellt werden darf und wie die eigene Sicherung durchgeführt wird. Danach wurde die Leiter ausgefahren und alle…