PFERDESPORT Von 56 gestarteten Juniorinnen konnten sich an der Voltigier-WM in Le Mans die 15 besten für den Final qualifizieren. Eine von ihnen war die Frutigerin Michelle Brügger. Mit dem siebten Schlussrang hat sie ihr Ziel erreicht.

KATHARINA WITTWER

Eine Top-Ten-Klassierung an einer Weltmeisterschaft ist für jede Sportlerin und jeden Sportler eine grossartige Leistung. Kein Wunder also, dass Michelle Brügger mit ihrem siebten Schlussrang an der Voltigier-Junioren-WM, die Ende Juli in Frankreich ausgetragen wurde, höchst zufrieden ist. «Damit habe ich mein sportliches Ziel erreicht», strahlt die Frutigerin.

Für Pferde ist die Eingewöhnung in eine neue Umgebung fast schwieriger als für AthletInnen. «Zum Glück durften wir vor den Wettbewerben zweimal trainieren, davon einmal in der…