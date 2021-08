Für Andrea Schranz aus Aeschi geht eine intensive Woche zu Ende. Als neue Schulleiterin des Lohnerdorfs machte sie sich zunächst mit der fein verästelten Schullandschaft vertraut.

RUTH STETTLER

Am Montagmorgen stand eine Sitzung mit den Standortleitungen mit den Traktanden «Jahresplanung», «Organisation gemeinsame Weiterbildung», «Infrastruktur und Neuerungen im Bereich ICT» und «Verschiedenes» auf dem Programm. Am Nachmittag fand ein Gewaltprävention-Projekt mit dem Gesamtkollegium statt. Am Dienstagmorgen leitete Andrea Schranz einen Informationsmorgen für die 36 Lehrpersonen, am Nachmittag wurde in den verschiedenen Kollegien gearbeitet.

Die neue Schulleiterin nutzte die letzte Ferienwoche, um Kontakte zu knüpfen, Schulbesuche für die erste Schulwoche zu vereinbaren und die Dossiers von…