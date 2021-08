SCHIESSEN Eigentlich hätte in diesen Tagen das Oberländische Schützenfest im Amt Thun stattfinden sollen. Wegen Corona aber war der Anlass um ein Jahr verschoben worden. Letzten Donnerstag orientierte das OK über den aktuellen Stand der Planung.

«Heute in einem Jahr wird es hier nicht mehr so ruhig sein», leitete Jürg Stäger, OK-Präsident für das Oberländische Schützenfest 2022, die Medienorientierung ein. Diese wurde auf den Tag genau ein Jahr vor dem Start des Events in der Schiessanlage Schnittweier ob Steffisburg abgehalten. Stäger gab einen kurzen Abriss der Vorarbeiten wieder, mit denen man bereits im August 2016 begonnen hatte. Damals wurde beschlossen, das Oberländische Schützenfest 2021, zu dem über 7000 TeilnehmerInnen erwartet werden, im Amt Thun durchzuführen. Ein Jahr später…