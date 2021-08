Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ging im Juli auf 12 395 Personen zurück. Die Quote blieb unverändert bei 2,2 Prozent (Schweiz: unverändert 2,8 Prozent). Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichneten wie im Mai und im Juni das Gast- und Baugewerbe. Infolge der Lockerungen von Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Ende Mai und Ende Juni stieg auch im Juli die Personalnachfrage im Gastgewerbe.

Auch fast alle übrigen Branchen wiesen rückläufige Zahlen auf. Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte ging die Arbeitslosigkeit zurück. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sank von 2,5 auf 2,3 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit nahm in allen Verwaltungskreisen des Kantons Bern ab. So auch in Frutigen-Niedersimmental, wo sich die Quote aktuell bei 0,7 Prozent bewegt (–0,1…