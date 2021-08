Seit 60 Jahren besteht die Fluggruppe Reichenbach (FGR) bereits. Dieser Geburtstag wird nächstes Wochenende gemeinsam mit dem Fly-in der Flugzeugbauer gefeiert – und mit einem prominenten Gratulanten.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Bei guten Wetterbedingungen werden bis zu 80 Eigenbauflugzeuge aus dem Inund Ausland in Reichenbach erwartet. Es ist das erste Mal, dass dieses Fly-in im Kandertal stattfindet. Erfahrung mit fliegerischen Anlässen haben die Reichenbacher aber beispielsweise mit der erfolgreichen Organisation von Kunstflug-Schweizermeisterschaften genug. Manuela Gebert, die Präsidentin der Fluggruppe, freut sich über die Ausstrahlung, die so ein Anlass hat. Am Freitagnachmittag werden die Flugzeuge den Platz in Beschlag nehmen. Im Mittelpunkt stehen beim Treffen der Austausch und das…