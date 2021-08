Mit dem Lied «Schiff ahoi» wurden die Kinder am Freitagmorgen beim ASB-Parkplatz in Adelboden zum jährlichen Sommerlager der Allianz Jungschar Adelboden und Heilsarmee begrüsst. Der Lagerplatz mit den Zelten befindet sich dieses Jahr auf einem Bauernhof in Ruppoldsried.

Neben Geländespielen, Ausflügen und Biwakieren hören die Kinder jeden Tag eine Geschichte aus der Bibel. Spass, Singen und gute Gemeinschaft dürfen dabei nicht fehlen.

Das diesjährige SoLa steht unter dem Motto «Weltreise». Die Kinder entdecken verschiedene Länder und Völker sowie deren kulinarische Spezialitäten – vom Stamppot (traditioneller holländischer Eintopf) bis zum Burger.

Um jeweils «an Land zu gehen», müssen die Kinder jeden Morgen den Zoll passieren und erhalten dabei den Länderstempel für ihren Reisepass. Bis…