Ein doppeltes Déja-vu

Erinnern Sie sich noch an die Kolumne, die ich Anfang Juni verfasst habe? Damals habe ich von meinen Erfahrungen mit dem Covid-Zertifikat in Österreich geschrieben. Davon, wie problemlos es funktioniert und wie viel Private, Firmen und der Staat tun, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ich habe damals kritisiert, dass das damalige Schweizer System meilenweit hinter der österreichischen Lösung hinterherhinkt.

Und wir hinken immer noch: Die Diskussion, die in Österreich im Mai geführt wurde, führen wir jetzt Ende August. Der Bundesrat kann sich immer noch nicht dazu durchringen, klare Massnahmen auch gegen Widerstände einzuführen. Vorgestern hat er bekannt gegeben, dass eine Ausweitung der Zertifikatspflicht in die Vernehmlassung der Kantone…