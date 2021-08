Liebhaberobjekte zum Schnäppchenpreis

«Trotz des zeitweiligen Starkregens am Donnerstag durften wir am Stand viel kauffreudige Kundschaft begrüssen», war von den Mitgliedern der Trachtengruppe Frutigen zu vernehmen. Mitglieder boten an zwei Tagen gegenüber des «Simplons» Gebrauchtes zum Verkauf an und erhielten damit einen Zustupf für die Vereinskasse. Auch am Freitag bei schönstem Sonnenschein fanden Flohmärit-LiebhaberInnen für einen kleinen Betrag Gebrauchs- oder Dekorationsgegenstände – oder einfach ein Schnäppchen.

TEXT / BILD KATHARINA WITTWER