GLEITSCHIRM Nach seinem Sieg bei den X-Alps holte sich Chrigel Maurer letzte Woche in Fiesch (VS) seinen vierten Schweizermeistertitel. Auf dem dritten Platz folgte Patrick von Känel. Michael Maurer und Sepp Inniger schafften es ebenfalls in die Top Ten.

MICHAEL SCHINNERLING

Der 39-jährige Chrigel Maurer ist zum vierten Mal Schweizermeister im Paragliding geworden. «Erst, als alle Piloten im Ziel waren, realisierte ich meinen Sieg», meint der Frutiger. «Die Durchgänge waren schwierig und anspruchsvoll. Jetzt bin ich bereit für den Weltcup-Superfinal in einer Woche.» Der Paragliding-Weltcup, den Maurer anspricht, wird vom 8. bis 18. August in Disentis stattfinden – erstmals in der Schweiz.

Wind und Gewitter

In Fiesch (VS) kämpften die Piloten bis zum letzten Durchgang mit wenigen Punkten…