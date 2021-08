Um sein Haus in den kommenden Jahren wirtschaftlich führen zu können, baut der Besitzer des markanten Hotelgebäudes Hotelzimmer zu Wohnungen um.

HANS HEIMANN

Das auffallende Haus in Frutigen kann auf eine lange Geschichte zurückschauen. Als mächtigster Vertreter der Historismusbauten an der Kanderstegstrasse ist es seit 1997 von der kantonalen Denkmalpflege als schützenswert eingestuft. Wer das Gebäude mit dem soliden Fachwerk und der komplexen Dachform genauer betrachtet, erkennt an einigen Balkonen filigrane Eisengeländer. Wie der Besitzer Andreas Hossmann-Zenhäusern nachgeforscht und auf der hauseigenen Internetseite aufgeführt hat, war der Erbauer ein gewisser Gottfried Bircher-Wandfluh. Wohl um die vorletzte Jahrhundertwende entstand an dieser Adresse das Gasthaus Krone, nur wenige…