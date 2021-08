GLEITSCHIRM Die weltbesten Piloten trafen sich beim World Cup Superfinal in Disentis (8. bis 18. August). Es war das erste Mal, dass dieser Anlass in den Alpen respektive in der Schweiz stattfand. 105 SportlerInnen aus 23 Nationen nahmen daran teil – unter ihnen auch die Brüder Chrigel und Michael Mauer sowie Michael Sigel.

MICHAEL SCHINNERLING

In Disentis startete die Crème de la Crème der weltbesten Gleitschirmpiloten. Das Wettkampfgebiet um Disentis bot während dieser Woche anspruchsvolle Wetter- und Flugbedingungen. Es galt, sieben Tagesaufgaben zwischen 52 und 100 Kilometern abzufliegen. Chrigel Maurer aus Frutigen erreichte den sechsten Rang. «Meine Taktik war: Angreifen und Spass haben. Im Vorfeld fragte ich mich, wie gut ich wohl mithalten kann. Ich bin ja ein paar Jahre nicht…