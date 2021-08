SCHWINGEN Nächsten Sonntag findet in Schwarzenburg der Eidgenössische Nachwuchsschwingertag statt. Mit gros ser Spannung blickt die Szene auf diesen wegweisenden Anlass.

Obschon die meisten Nachwuchstalente, die in Schwarzenburg antreten, für viele Schwingerfreunde noch gänzlich unbekannt sind, können an diesem Anlass die Spitzenschwinger von morgen bewundert werden. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt deutlich auf, dass viele der ehemaligen Sieger heute zu den Besten gehören. Die Liste umfasst Namen wie Kilian Wenger, Remo Käser, Samuel Giger und Joel Wicki. Sie alle haben am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag erstmals national von sich reden gemacht. Nicht zu vergessen ist auch der Mittelländer Adrian Walther, der diesen prestigeträchtigen Anlass vor drei Jahren für sich entscheiden…