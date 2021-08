SCHIESSEN Der 42. Kantonalfinal in der Gruppenmeisterschaft wurde von den Berglern dominiert. Von neun Medaillen gingen sieben ins Oberland. Die Militärschützen Schwanden gewannen sogar in zwei Kategorien Gold.

MARCEL MARMET

Infolge der Corona-Massnahmen wurden dieses Jahr die drei Felder A, D und E in der Durchführung getrennt. Die SchützInnen von Feld A fanden sich am Freitagnachmittag zum Wettkampf in der Schiessanlage Guntelsey in Thun ein. Bei heissem Sommerwetter starteten insgesamt 173 Gruppen am 42. kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinal «Gewehr 300 m».

Im Feld A gewannen, wie bereits im vorletzten Jahr, die Thun Stadtschützen 1. Die Gruppe steigerte sich vom zweiten Platz in der ersten Runde auf Platz eins im Halbfinal, um sich dann im Final mit 952 Punkten in der Besetzung Thomas…