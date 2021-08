Bei schönstem Sommerwetter fand am letzten Samstag die Jubiläumsfeier der Fluggruppe Reichenbach und das «Fly-in» der Experimental Aviation of Switzerland auf dem Flugplatzgelände statt. Ein Fest für alle, die gerne den Duft von Flugbenzin in der Nase haben.

MARCEL MARMET

«Mit 60 Jahren ist man im besten Alter. Die Flegeljahre liegen zurück, man kennt das Leben und wird gelassener.» Mit dieser Aussage begrüsste Manuela Gebert, die erste Frau im Präsidentenamt der Fluggruppe Reichenbach, die zahlreichen Gäste im Hangar des Flugplatzes Reudlen. Sie verzichtete auf einen grossen geschichtlichen Rückblick. Wer wollte, konnte sich diesen anhand einer PowerPoint-Präsentation zu Gemüte führen, die den ganzen Tag über gezeigt wurde. Gebert dankte vor allem den Behörden und den Bewohnern im Tal,…