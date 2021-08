SCHWINGEN Beim Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag am Sonntag in Schwarzenburg zeigte Damian Dubach eine solide Leistung. Gleichentags fand auch der Hornberg-Schwinget statt. Hier war der Schlussgang eine reine Klubangelegenheit zwischen Jan Wittwer und Hanspeter Luginbühl. In der zehnten Minute setzte sich Letzterer durch.

WERNER FRATTINI

Aufgrund des äusserst dicht gedrängten Terminprogramms waren am zweiten Hornberg-Schwinget nur knapp 30 Aktivschwinger am Start. In glänzender Verfassung zeigte sich dort Hanspeter Luginbühl. Der Aeschirieder besiegte im ersten Gang den Freiburger Gast David Berras. Im zweiten Gang musste er die Punkte mit einem weiteren erfahrenen Schwinger teilen: Urs Schütz. Weder Michael Heim noch Nico Hehlen hatten ihm etwas entgegenzusetzten. Im fünften Gang…